taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6539
Euro
6.1645
Altın
1483.77
Borsa
105445.05
Gram Altın
269.457
Bitcoin
45604.74

Denizli'deki pazarda 1 TL, 2 bin 200 TL’den satılıyor

İsmet İnönü döneminde basılan antika para, fiyatı yaklaşık 2 bin 500 TL’den alıcı buluyor.

İHA | 30.09.2019 - 16:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Denizli Antika Severler ve Antikacılar Derneği tarafından kentte ayda iki defa kurulmaya başlanan antika pazarı, yoğun ilgi görürüyor.

Afyonkarahisar, Eskişehir, Aydın, Uşak, Kütahya, İzmir, Bursa ve Ankara gibi kentlerden de satıcılar pazarda tezgah açarken, birbirinden değerli ve güzel eski dikiş makinesi, fotoğraf makinesi, daktilo, gramofon, televizyon, radyo, kılıç ve para gibi ürünler görücüye çıktı.

İSMET İNÖNÜ ZAMANINDAN KALMA 1 LİRA

Pazarda en çok ilgi gören ürünler ise özenle korunup saklanan eski paralar oldu. Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü zamanında basılan ve özel bir teknik ile kaplanan ‘1 Türk Lirası’, görenleri kendine hayran bıraktı. Fiyatı 2 bin 200 TL’yi bulan parayı, koleksiyonerler dikkatle inceledi.

Denizli'deki pazarda 1 TL, 2 bin 200 TL’den satılıyor

"PAZARIMIZ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Denizli Antika Severler ve Antikacılar Derneği Başkanı Faruk Demirdöğer, dernek olarak pazar kurmaya karar verdiklerini ve bunun çok iyi olduğunu söyledi. Demirdöğer, “Pazarımızın ilkini kurduk, kurarken de antika satıcılarımıza sosyal medyadan ulaştık. Onlarda sağ olsun bizleri kırmadı ve ayda iki defa pazar günleri kurmaya karar verdik. Çevre illerden gelen arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı ve pazarımızı açtık." dedi.

Denizli'deki pazarda 1 TL, 2 bin 200 TL’den satılıyor

Denizli'deki pazarda 1 TL, 2 bin 200 TL’den satılıyor

Antika pazarı ayda iki defa, pazar günleri İncilipınar Mahallesi kapalı pazar yerinde açılacak.

Denizli'deki pazarda 1 TL, 2 bin 200 TL’den satılıyor

Denizli'deki pazarda 1 TL, 2 bin 200 TL’den satılıyor

Denizli'deki pazarda 1 TL, 2 bin 200 TL’den satılıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gümüşhane'de öğrenciler için yamaca yurt yapıldı

Gümüşhane'de öğrenciler için yamaca yurt yapıldı

379
Mısır televizyonu FETO'nun ayağına gitti

Mısır televizyonu FETO'nun ayağına gitti

359
Kerem Kılıçdaroğlu, babasını uyardı

Kerem Kılıçdaroğlu, babasını uyardı

113
Caner'in yürüyerek defansa gelmesi tepki topladı

Caner'in yürüyerek defansa gelmesi tepki topladı

48
Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

247
Ankara'daki ishal salgınından Meral Akşener de etkilendi

Ankara'daki ishal salgınından Meral Akşener de etkilendi

145
İstanbul'daki metrobüs durakları tıklım tıklım

İstanbul'daki metrobüs durakları tıklım tıklım

378
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir