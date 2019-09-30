Denizli Antika Severler ve Antikacılar Derneği tarafından kentte ayda iki defa kurulmaya başlanan antika pazarı, yoğun ilgi görürüyor.

Afyonkarahisar, Eskişehir, Aydın, Uşak, Kütahya, İzmir, Bursa ve Ankara gibi kentlerden de satıcılar pazarda tezgah açarken, birbirinden değerli ve güzel eski dikiş makinesi, fotoğraf makinesi, daktilo, gramofon, televizyon, radyo, kılıç ve para gibi ürünler görücüye çıktı.

İSMET İNÖNÜ ZAMANINDAN KALMA 1 LİRA

Pazarda en çok ilgi gören ürünler ise özenle korunup saklanan eski paralar oldu. Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü zamanında basılan ve özel bir teknik ile kaplanan ‘1 Türk Lirası’, görenleri kendine hayran bıraktı. Fiyatı 2 bin 200 TL’yi bulan parayı, koleksiyonerler dikkatle inceledi.

"PAZARIMIZ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Denizli Antika Severler ve Antikacılar Derneği Başkanı Faruk Demirdöğer, dernek olarak pazar kurmaya karar verdiklerini ve bunun çok iyi olduğunu söyledi. Demirdöğer, “Pazarımızın ilkini kurduk, kurarken de antika satıcılarımıza sosyal medyadan ulaştık. Onlarda sağ olsun bizleri kırmadı ve ayda iki defa pazar günleri kurmaya karar verdik. Çevre illerden gelen arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı ve pazarımızı açtık." dedi.

Denizli'deki pazarda 1 TL, 2 bin 200 TL’den satılıyor

Antika pazarı ayda iki defa, pazar günleri İncilipınar Mahallesi kapalı pazar yerinde açılacak.