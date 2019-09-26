Deprem sonrası köprüde hasar var yalanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Süperhabertv adlı internet sitesinin, Twitter'da gördüğü doğrulanmamış bir içeriği sayfasına taşıması dikkat çekti.

Tam da Erdoğan'ın; Twitter'da yazılana çizilene inanmayın dediği dakikalarda "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştu" haberi çoktan girilmişti.

Oysa ki gerçek şu; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında bayrak asılan kısım, hasar varmış gibi gösterildi.

KÖPRÜ'NÜN ALTINDA BAYRAK ASILAN KISIM

SOSYAL MEDYADA "KÖPRÜ'DE HASAR VAR" YALANIYLA PAYLAŞILAN FOTOĞRAF

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