Deprem sonrası köprüde hasar var yalanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Süperhabertv adlı internet sitesinin, Twitter'da gördüğü doğrulanmamış bir içeriği sayfasına taşıması dikkat çekti.
Tam da Erdoğan'ın; Twitter'da yazılana çizilene inanmayın dediği dakikalarda "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştu" haberi çoktan girilmişti.
Oysa ki gerçek şu; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında bayrak asılan kısım, hasar varmış gibi gösterildi.
KÖPRÜ'NÜN ALTINDA BAYRAK ASILAN KISIM
SOSYAL MEDYADA "KÖPRÜ'DE HASAR VAR" YALANIYLA PAYLAŞILAN FOTOĞRAF