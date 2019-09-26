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Deprem sonrası köprüde hasar var yalanı

İstanbul'daki deprem sonrası Twitter'da, peş peşe yalan yanlış bilgiler paylaşıldı.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 16:36..
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Deprem sonrası köprüde hasar var yalanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Süperhabertv adlı internet sitesinin, Twitter'da gördüğü doğrulanmamış bir içeriği sayfasına taşıması dikkat çekti.

Tam da Erdoğan'ın; Twitter'da yazılana çizilene inanmayın dediği dakikalarda "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştu" haberi çoktan girilmişti.

Oysa ki gerçek şu; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında bayrak asılan kısım, hasar varmış gibi gösterildi.

Deprem sonrası köprüde hasar var yalanı

KÖPRÜ'NÜN ALTINDA BAYRAK ASILAN KISIM

Deprem sonrası köprüde hasar var yalanı

Deprem sonrası köprüde hasar var yalanı

SOSYAL MEDYADA "KÖPRÜ'DE HASAR VAR" YALANIYLA PAYLAŞILAN FOTOĞRAF

Deprem sonrası köprüde hasar var yalanı

Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama VİDEO

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