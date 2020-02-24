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Depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

Van'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 9 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

AA | 24.02.2020 - 12:42..
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Dün sabah saatlerinde merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Van'ın Başkale ilçesinde yaşamını yitiren Ferhat Turca, Hüseyin, Aydın, Ekrem Tosun ile Reis Furat ve çocukları Hasret, Fatma, Muhammet ve Defne Furat için  Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

BAKAN SOYLU DA KATILDI

Ardından yakınları tarafından araçlara taşınan cenazeler, defin işlemi için iki köydeki mezarlıklara götürüldü.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı aileleri teskin etti.

Depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

Depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

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