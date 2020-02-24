Depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

Dün sabah saatlerinde merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Van'ın Başkale ilçesinde yaşamını yitiren Ferhat Turca, Hüseyin, Aydın, Ekrem Tosun ile Reis Furat ve çocukları Hasret, Fatma, Muhammet ve Defne Furat için Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

BAKAN SOYLU DA KATILDI

Ardından yakınları tarafından araçlara taşınan cenazeler, defin işlemi için iki köydeki mezarlıklara götürüldü.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı aileleri teskin etti.