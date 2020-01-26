Depremden etkilenen hayvanlara da yardım gitti

Cuma akşamı merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilnen yerlerden biri de Çevrimtaş Köyü.

Depremde köyde bulunan 13 kerpiç yapı yerle bir olurken 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kurtarıldı.

Çevrimtaş Köyü'nde sadece insanlar değil hayvanlar da depremden etkilendi. Göçük altında kalan büyükbaş ve küçükbaş hayavanlar ekiplerin çabasıyla kurtarıldı.

Deprem bölgesinde yaralanan hayvanlara müdahale VİDEO

TÜRK ASKERİ İNEĞİN TEDAVİSİNDE BAŞINDA BEKLEDİ

Köyde tedavisi süren bir ineğin başında Türk askeri bekledi.

Askerler ineğe takılı olan serumu tutarak ve ineği sakinleştirerek veterinerlere yardımcı oldular.

Elazığ Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut da çalışmalarını şöyle anlattı; "Depremin ilk saatlerinde hayvanlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Hayvan sağlığı açısından yardım etmeye karar verdik. Şu anda bu hastamızın sol arka bacağında ciddi bir kanaması var. Uzun süre göçük altında kaldığı için travma yaşıyor. 48 saatlik bir tedavi uyguluyoruz."