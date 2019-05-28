Derecik'teki PKK hedefleri vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Pençe Operasyonu' adı altında başlattığı Kuzey Irak operasyonu, hızlı başladı.

BÖLGEDE ASKERİ HAREKETLİLİK

Operasyona, karadan komandolar da destek veriyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinin karşısındaki, sınırın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de bugün askeri hareketlilik yaşandı.

PKK HEDEFLERİ VURULDU

Derecik 34. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki ateş destek vasıtaları ile daha önce belirlenen PKK hedefleri vuruldu.

PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor VİDEO

BÖLGEDE YOĞUN HELİKOPTER TRAFİĞİ VAR

Hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de rahatlıkla izlenebildi. Bu arada, bölgede yoğun bir helikopter trafiğinin de yaşandığı gözlendi.