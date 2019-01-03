Dereye atık boşaltan sürücüye 58 bin lira ceza

Çorlu ilçesi Şahbaz Mahallesi'nde mahalle ile aynı adı taşıyan dereye bir vidanjörden atık su boşaltıldığını gören vatandaşlar, bölgeye gitti.
Vatandaşlar, 59 AAG 168 plakalı vidanjörün sürücüsü E.Ş.'ye tepki gösterip, atıkların boşaltılmasını da cep telefonu ile görüntüledi.
JANDARMAYA HABER VERİLDİ
Görüntülendiğini fark eden E.Ş. de tepki gösterince, vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Gelen Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü E.Ş.'yi gözaltına aldı.
BİR EVİN FOSEPTİĞİNDEN ÇEKTİĞİ ATIKLARDI
E.Ş., jandarmadaki ilk ifadesinde, Şahbaz Mahallesi'nde bir evin foseptiğinden çektiği atıkları, dereye boşalttığı için pişman olduğunu söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Ş., adliyeye sevk edildi.
Çevre katliamına suçüstü VİDEO
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, vidanjör ile atık dökülen dereden alınan su numunelerini, incelenmek amacıyla bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvara gönderdi.
58 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, vidanjör sürücüsüne 58 bin lira para cezası uygulandığını belirterek, hakkında da gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağını söyledi.