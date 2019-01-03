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Dereye atık boşaltan sürücüye 58 bin lira ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde foseptikten çektiği atıkları Şahbaz Deresi'ne dökerken görüntülenen vidanjör sürücüsü E.Ş., jandarma tarafından gözaltına alındı ve 58 bin lira para cezası kesildi.

DHA | 03.01.2019 - 16:22..
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Çorlu ilçesi Şahbaz Mahallesi'nde mahalle ile aynı adı taşıyan dereye bir vidanjörden atık su boşaltıldığını gören vatandaşlar, bölgeye gitti.

Vatandaşlar, 59 AAG 168 plakalı vidanjörün sürücüsü E.Ş.'ye tepki gösterip, atıkların boşaltılmasını da cep telefonu ile görüntüledi.

JANDARMAYA HABER VERİLDİ

Görüntülendiğini fark eden E.Ş. de tepki gösterince, vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Gelen Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü E.Ş.'yi gözaltına aldı.

BİR EVİN FOSEPTİĞİNDEN ÇEKTİĞİ ATIKLARDI

E.Ş., jandarmadaki ilk ifadesinde, Şahbaz Mahallesi'nde bir evin foseptiğinden çektiği atıkları, dereye boşalttığı için pişman olduğunu söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Ş., adliyeye sevk edildi.

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Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, vidanjör ile atık dökülen dereden alınan su numunelerini, incelenmek amacıyla bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvara gönderdi.

58 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, vidanjör sürücüsüne 58 bin lira para cezası uygulandığını belirterek, hakkında da gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağını söyledi.

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