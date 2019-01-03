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Eski sevgilisinin arkadaşına mesaj atınca dayak yedi

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1 Okullara kar engeli Hakkari ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Çanakkale, Kahramanmaraş gibi il ve ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

2 Devrilen tırdan savrulan tomruklar bir kişi öldürdü Çin'de kaza yapmamak için manevra yapan tırın üzerindeki tomruklar, üstünde 2 kişinin bulunduğu bir motosiklet ve otomobili altına aldı.

3 Dereye atık boşaltan sürücüye 58 bin lira ceza Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde foseptikten çektiği atıkları Şahbaz Deresi'ne dökerken görüntülenen vidanjör sürücüsü E.Ş., jandarma tarafından gözaltına alındı, 58 bin lira para cezası kesildi.

4 İBB Başkanı Uysal: İSPARK 4 milyon lira kâr elde etti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, son dönemlerde İSPARK ile ilgili ortaya atılan iddiaların aksine, şirketin geçen yıldan itibaren kâr ettiğini açıkladı.

5 9 atın telef olduğu yangına kısa devre yol açtı Büyükada’da 9 atın telef olduğu, 3 atın da yaralandığı yangına ilişkin açıklama yapan Başsavcılık, yangının ahıra gayrinizami çekilen elektrik tesisatında oluşan kısa devrenin sebep olduğu belirtti.

6 Soyuz uzay araçları 2019'da 7 ay yolculuk yapacak Rus Soyuz insanlı uzay araçları, 7 aylık rekor süreli uçuş gerçekleştirerek rekor kıracak.