taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Devlet Bahçeli'den kurmaylarına Cumhur İttifakı uyarısı

MHP Lideri, araştırma yapmadan bir konu üzerine açıklama yapılmaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 12.01.2020 - 10:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da bir otelde kurmaylarını topladı.

Burada gündemi değerlendiren MHP Lideri, kurmaylarına Cumhur İttifakı konusunda uyarılarda bulundu.

"KİMSE KAFASINA GÖRE KONUŞMASIN"

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin garantisi olduğunu ifade eden Bahçeli, "Kimse kafasına göre konuşmasın. Bilmediğiniz konularla ilgili konuşma yapmayın. Konuyu önce araştırın. Provokasyonlardan uzak durun. Televizyon programlarına çıkan bazı katılımcılar fazla provokatif konuşuyor. Ayrıca, sosyal medyada bulunan trollere dikkat edin." dedi.

LİBYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin Libya konusunda gösterdiği kararlık hakkında da değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin Libya’da olmasından rahatsızlar. Biz geçmişte de böyle mücadeleler verdik" dedi.

İlginizi Çekebilir
Kapan-2 operasyonunda PKK'ya darbe
Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit edildi, 1 EYP imha edildi.
Emlak vatandaşlığında ilk sırada İranlılar var
Türkiye'de ev alarak vatandaşlık alma hakkını kazananların sayısı 7 bini buldu.
Erdoğan'ın evlilik çıkışına CHP'den işsizlik cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken yaşta evliliğin önemine dikkat çekti, 3 çocuk tavsiyesini yineledi. CHP ise iş sorununu çözmeden kimsenin evlenemeyeceğini söyledi.
Hakkari’de 5 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
Bu alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

318
Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

104
BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

25
Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

69
Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

48
Filenin Sultanları Avrupa'da finale çıktı

Filenin Sultanları Avrupa'da finale çıktı

44
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir