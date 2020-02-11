MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Lideri, devlet çöktü diyenlere sert sözlerle cevap verdi.

"DEVLETİN ÇÖKTÜĞÜNÜ SÖYLEYEN ALÇAKLAR"

Bahçeli, "Özellikle 1999 Gölcük depremi ile Elazığ depremini karşılaştırıp siyasi fırsatçılık yapan küçük ve güdük bir azınlık gözümüzden kaçmamıştır. 1999 depreminde devletin çöktüğünü, bugün ayakta olduğunu söyleyen zavallılar ile toplanan deprem yardımlarıyla memur maaşlarının ödendiğini söylenmiştir. Bunlar zübükzadelerdir. Bilinmelidir ki ne Türk devleti 1999'da çöktü, ne 2020'de zaafa uğradı. Çöken binalardır, utanmaz müteahhitlerdir. Devlet aynıdır, fıtrat ayındır, duruş aynıdır. 1999 Marmara depremi ile 2020 Elazığ depremini teraziye koyup tartıya çıkarmak ayıp, ahlaksızlık değil midir? Depremin küçüğü büyüğü olabilir ama acının azı çoğu olmaz.

Devlet Bahçeli'nin ayakta alkışlanan sözleri ViDEO



"MHP'NİN OLDUĞU YERDE..."

MHP'nin olduğu yerde Türk devleti çökmez, çökemez." dedi.

Bahçeli'nin bu sözleri, dakikalarca ayakta alkışkandı.