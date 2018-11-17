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Devrilen tırın dorsesindeki koyunları çevredekiler kurtarıldı

Sivas'ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın dorsesindeki koyunlardan sağ kalanları, çevredekiler kurtardı.

DHA | 17.11.2018 - 10:46..
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Sivas'ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırtın dorsesindeki koyunlardan sağ kalanları, çevredekiler kurtardı.

Devrilen tırın dorsesindeki koyunları çevredekiler kurtarıldı

KOYUN YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gürün-Sivas yolunun 65'inci kilometrede meydana geldi. Gürün'den Sivas kent merkezine hareket halindeki Mehmet K. yönetimindeki 33 EMA 24 plakalı dorsesinde koyun yüklü tır, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Devrilen tırın dorsesindeki koyunları çevredekiler kurtarıldı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KOYUNLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Mehmet K. ile yanındaki Faruk Ö., Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tırın yan yatan dorsesindeki yaklaşık 400 koyun ise çevredekilerin yardımı ile branda yırtılarak çıkarıldı.

Devrilen tırdaki koyunları telef olmaktan son anda kurtardılar VİDEO

Kazada dorsedeki bazı koyunların ise telef olduğu belirlendi. Bir süre olay yerinde bekletilen ve soğuktan etkilenen hayvanlar, daha sonra olay yerine gelen başka bir araca taşındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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