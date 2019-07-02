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Diaspora nedir

Çok uzun zamandan beri yaşadığı topraklardan uzak ve başka ülkelerde çoğunluk olarak yaşayan insanlara diaspora denir.

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Eski Yunan’da diaspora kavramı, bir anakentten çıkarak dünyanın çeşitli yerlerine koloniler kuran halk anlamına geliyor.

Daha sonraki dönemde sözcüğün en yaygın kullanım konusu, MÖ 586’daki Babil esaretinden sonra Yahudi kavminin tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Tevrat’ın Yunanca çevirisinde geçen "dünyanın tüm ülkelerine darmadağın olacaksınız" ayeti muhtemelen bu sözcüğün ikinci anlamının ana kaynağı olarak gösterilebilir.

ÜLKELERİDEN UZAK YAŞARLAR

Diaspora, herhangi bir ulusun yurdundan, sömürü, işgal, işkence nedenlerinden dolayı ayrılarak veya ekonomik nedenlerden bağlantılı olarak ayrılmak zorunda kalarak; yabancı topraklara yerleşmesidir.

Diaspora nedir

DAĞILMIŞ TOPLULUKLAR

Diaspora dağılmış halkların, dağılmış olarak yaşayan topluluklarını ifade ediyor. Diasporada, bir topluluğun diaspora olarak nitelendirebilmesi için geri dönülmesi mümkün olmayan bir anayurt hayaline sahip olması gerektiren günümüzde bu felsefeden uzak olan topluluklar kendilerini diaspora olarak görürler.

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