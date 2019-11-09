Didim'de 111 kaçak göçmen yakalandı

Aydın Didim ilçesinde, Tekağaç Burnu açıklarında 3 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı.
111 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik botlar durdurularak, içerisindeki 58 Suriye, 36 Somali, 9 Filistin, 4 Güney Afrika, 1 Etiyopya, 1 Yemen, 1 Irak ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 28 i çocuk toplam 111 göçmen yakalandı.
İL GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİ
Yakalanan göçmenlerin, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildikleri belirtildi.