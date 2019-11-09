Didim'de 111 kaçak göçmen yakalandı

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Türkiye nüfusu araştırması: Yaşlanıyoruz

Yapılan son araştırmaya göre Türkiye'de 65 yaş ve üstü nüfus ilk kez yüzde 10'u bulurken; Suriyeli kadınların Türk kadınlara göre doğurganlık oranı daha yüksek.