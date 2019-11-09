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Didim'de 111 kaçak göçmen yakalandı

Sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildiler.

İHA | 09.11.2019 - 13:29..
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Aydın Didim ilçesinde, Tekağaç Burnu açıklarında 3 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı.

111 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik botlar durdurularak, içerisindeki 58 Suriye, 36 Somali, 9 Filistin, 4 Güney Afrika, 1 Etiyopya, 1 Yemen, 1 Irak ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 28 i çocuk toplam 111 göçmen yakalandı.

Didim'de 111 kaçak göçmen yakalandı

İL GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİ

Yakalanan göçmenlerin, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildikleri belirtildi.

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