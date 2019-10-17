Dilber Ay'ın mirası aileyi karıştırdı

Arabesk müziğinin ünlü ismi Dilber Ay, 29 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ay'ın ölümünün üzerinden aylar geçtikten sonra miras kavgası nedeniyle, mezarının açılması gündeme geldi.

MİRAS İÇİN MEZAR AÇILACAK

Ay’ın mirası, çocuklarını birbirine düşürdü. Ölümünün üzerinden altı ay geçen Dilber Ay’ın kızı Filiz’in açtığı miras davası nedeniyle mahkeme, ünlü şarkıcının mezarının açılmasına karar verdi. Annesinin nüfusuna kayıtlı olmaması nedeniyle mahkeme tarafından böyle bir karar verilince de nüfusa kayıtlı olan ağabey Ünal, devreye girdi ve annesinin mezarını açtırmayacağını söyledi.

"BEN ONLARA BABALIK YAPTIM"

Dilber Ay’ın ikinci eşi İbrahim Karakaş, katıldığı programda yaşananları anlattı. Karakaş, kendisinin, eşi Dilber’in vefatın hemen ardından çocuklarla görüştüğünü ve onlara; “Ben öyle bir insan değilim. Eşim öldü, ikinci gün miras derdine düştüler. Ben acımı yaşayamadım. Ben bunların mallarını, mülklerini belgeli olarak hepsine verdim. Bunlar neyin peşindeler? Rahmetli oldu eşim. Bunları topladım; 'Ben sizin babanızım, sizi bırakacak insan değilim. Dedikodulara kulak asmayın' diye söyledim. Bana 'Aylık sana kalmayacakmış' dediler. Ben Ahmet'i, Mehmet'i kaybetmedim. Koskoca Dilber Ay gitti. Bana 20 sene baba demişler, şimdi ağabey diyorlar. Ben onlara öz babalarını yapmadıklarını yaptım. Mükafatı bu mu? Hepsi 50-52 yaşında... Benim yaşımda insanlar. Ben neyin krizini yöneteceğim? Ben Dilber Ay'ın mezarını açtırmam. Ev ile arabayı istiyorlarsa onlara veririm. Üryan geldim, üryan giderim." dedi.

"İBRAHİM AĞABEY NE DESEM KABUL ETTİ"

Mezarın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğini söyleyen Dilber Ay'ın oğlu, Ünal, "Mezarın açılacağını yeni duydum. Neden böyle yaptılar ben anlıyorum. 630 m2 yer var ben 210'ar m2 bölüştüreceğim dedim. Devlet bana verdiyse Allah var yukarıda. Kardeşim neden böyle bir şey yaptı. Mirasın 4'te 3'ü bana kaldı. Ama Allah için bir hak var. Ben bunu neden alayım? Annemin 15-20 bin kadar borcu vardı. İbrahim Ağabey'e, 'Arabayı sat, annemin borcunu kapatalım. Ankara'daki evi sana vereyim' dedim. İbrahim Ağabey de sağ olsun 'Tamam oğlum' dedi. 'Düzce'deki ev ile arsayı da biz bölüşelim' dedim. Benim bu durumlardan haberim yok. İbrahim Ağabey, bana bir mahkeme kağıdı getirdi. Mirasın 4'te 3'ü bana kalmış, 4'te 1'i İbrahim Ağabey'e kalmış. Kızlar neden nüfusa kayıtlı değil bilmiyorum. Ben gidip araştırdım. 'Kayıtta yok' dediler. Ama 'yok' dediler diye kardeşlerimin hakkını mı yiyeceğim? Ben bütün mirası onlara veririm gerekirse o mezarı açtırmam. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

"DEVLET BİZİ TANIMIYOR"

Davayı açan Filiz ise şunları söyledi: "Ben malında, mülkünde değilim. İbrahim Bey bunu iyi bilir. Annem öldü 3. günü İbrahim Bey bir gitti, bir daha uğramadı. Miras araştırmaya gitmiş. 'Ankara'daki ev senin' diye en başından söyledik. Biz nüfusta annemin üstüne görünmüyoruz. Devlet bizi tanımıyor. İbrahim Bey'in bizi toplaması lazımdı. O bunu yapmadı. Bizi bu duruma düşüren İbrahim Ağabey'in kendisi."