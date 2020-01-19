taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

Dinozorların sonu hakkındaki tartışmalarda son tespit

Dinozorların kısa sürede yok olmasına yol açan nedenin volkanik aktiviteler değil, 66 milyon yıl önce Dünya ile çarpışan dev göktaşı olduğu sonucuna varıldı.

AA | 19.01.2020 - 06:03..
  1. Haberler
  2. Tarih
Whatsapp ile paylaş

Phys.org sitesinde yer alan habere göre, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında gösterilen ABD’deki Yale Üniversitesi’nden paleo-iklim uzmanları, bir zamanlar dünyada yaşayan dinozorların kısa sürede yok olmasına yol açan asıl nedenin volkanik aktiviteler değil, 66 milyon yıl önce Dünya ile çarpışan dev göktaşı olduğu sonucuna vardı.

VOLKANİK AKTİVİTELERİN ZAMANI BELİRLENDİ

Çoğu bilim insanı dinozorlar da dahil olmak üzere türlerin kitlesel olarak yok olmasının nedeninin, 66 milyon yıl önce Dünya'ya düşen büyük bir asteroid olduğuna inanıyor. Ancak diğer bir varsayıma göre türlerin yok olması, şu an Hindistan topraklarında bulunan Deccan Traps bölgesinde çok sayıda volkanın patlamasından kaynaklandı.

Araştırmacılar, bu tür patlamalarda ortaya çıkan devasa volkanik gaz emisyonlarının kesin zamanını belirlemeye çalıştı ve bu amaçla küresel sıcaklık değişimi ile deniz fosillerinden elde edilen karbon izotoplarının analiz verilerini, iklim etkisi modelleri ile karşılaştırdı.

Çalışma, karbondioksitin büyük bir kısmının göktaşı çarpmasından çok önce atmosfere atıldığını ortaya koydu.

Dinozorların sonu hakkındaki tartışmalarda son tespit

"KİTLESEL YOK OLUŞUN NEDENİ GÖKTAŞI"

O dönemdeki yoğun volkanik aktivitelerin hava ısısının kademeli olarak küresel çapta 2 derece artmasına neden olduğunu belirleyen uzmanlar, ancak bunun kitlesel ölümlere yol açmadığını, bazı türlerin Kuzey ve Güney kutbuna doğru göç ettiklerini, ancak göktaşı kazasından çok önce yaşadıkları yerlere geri döndüklerini ifade etti.

Bu nedenle dinozorların ölümünün tek nedeninin göktaşı çarpması olduğunu belirten bilimciler, yine de yanılıyor olabileceklerini ve önemli kanıtlar olursa tezlerini gözden geçirebileceklerini vurguladı.

10 KİLOMETRE ÇAPINDA VE 90 BİN KM/SAAT HIZINDA

Daha önce arkeologlar, Meksika'daki Yucatan Yarımadası’nda bulunan en eski göktaşı krateri olan Chicxulub’dan aldıkları toprak örneklerini analiz ederek, Dünya nüfusunun yüzde 75’inin fazlasının yok olmasına neden olan göktaşının düşmesinden sonraki ilk zamanla ilgili modelleme çalışması yaptı.

Uzmanlara göre 10 kilometre çapındaki dev göktaşı, saniyede 25 kilometre hızla Dünya atmosferine girerek, dünyadaki tüm nükleer silahlarının gücüyle dahi karşılaştırılamayacak devasa bir patlamaya neden oldu.

İlginizi Çekebilir
1988'den günümüze rakamlarla balıkçılık
Türkiye'de, üç tarafı denizle çevrili olması ve bir de iç denizin bulunması nedeni ile balıkçılık önemli bir sektör olarak öne çıkıyor. Sektörün kazancı ve rakamlarını 1988 yılından başlayarak verdik.
İstanbul'da 1966'da tramvaylar tamamen kaldırıldı
2 Ocak 1952 tarihinde yayınlanan bir haber İstanbul'daki tramvayların kaldırıldığını yazdı. Bu haberi izleyen sürecin sonunda da tramvaylar, 1966'ya kadar tamamen kaldırıldı.
1950'lerde balık o kadar fazlaydı ki bedava dağıtılıyordu
İstanbul Boğazı'nın balık bereketi bir zamanlar o kadar fazlaydı ki balıklar tonlarca tutuluyor, ya 5 kuruşa ya da ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtılıyordu. Komşu ülkeler bizden balık satın alıyordu.
Tayvan'da taştan kağıt üretildi
Tayvanlı şirket, madenlerden toplanan mermer atığından kağıt üreten bir teknoloji geliştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Otostopla dünya turu yapan Alman genç Mersin'de

Otostopla dünya turu yapan Alman genç Mersin'de

46
KKTC'de Başbakan Tatar, cumhurbaşkanı adayı oldu

KKTC'de Başbakan Tatar, cumhurbaşkanı adayı oldu

12
Hatay'da 3 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni bulundu

Hatay'da 3 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni bulundu

3
Ersun Yanal: Fenerbahçe maça her zaman hakimdir

Ersun Yanal: Fenerbahçe maça her zaman hakimdir

23
İstanbul Boğazı'nın emektar kaptanları

İstanbul Boğazı'nın emektar kaptanları

5
Sanatçı Rıza Konyalı, huzurevi arkadaşlarını mest ediyor

Sanatçı Rıza Konyalı, huzurevi arkadaşlarını mest ediyor

4
Sobadan sızan gaz, yaşlı çifti öldürdü

Sobadan sızan gaz, yaşlı çifti öldürdü

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir