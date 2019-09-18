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Dişi uyuşmadığı için doktoru bıçakladı

Bursa'da dişini çektirmek için gittiği hastanede dişi uyuşmayan 18 yaşındaki genç, doktoru bıçakladı. Doktorun tedavisi sürerken, şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 18.09.2019 - 12:36..
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Dişi ağrıyan 18 yaşındaki Mert D., dişini çektirmek için Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Burada Diş Hekimi Hamdi Gören isimli doktordan randevu alan Mert D., doktora dişinin ağrıdığını ve çektirmek istediğini söyledi.

Mert D.'yi muayene eden Dr. Hamdi Gören, dişini çekmek için gence iğne yaptı.

Dişi uyuşmadığı için doktoru bıçakladı

DİŞİ UYUŞMADIĞI İÇİN DOKTORU BIÇAKLADI

Dişi uyuşmayan Mert D.'ye doktor Gören, ikinci kez iğne yaptı. İki iğneye rağmen dişi uyuşmayan Mert D., doktorla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert D., Dr. Gören'i göğsünden bıçakladı.

Dişi uyuşmadığı için doktoru bıçakladı

DOKTORUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Doktorun yaralandığını gören sağlık personelleri, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheli Mert D.'yi gözaltına alırken, yaralanan doktor ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dişi uyuşmadığı için doktoru bıçakladı

Doktorun tedavisi devam ediyor.

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