Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abbas Arakçi ile görüştü

Orta Doğu'da gerilim yeniden tavan yaptı.

ABD ile İran arasındaki kalıcı barış umutları, İsrail'den gelen hamle ile tepetaklak oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a yeni bir saldırı başlatılması yönünde talimat verdi.

ABD İLE GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Bu hamlenin hemen ardından İran basınından bir son dakika açıklaması geldi.

Tasnim Haber Ajansı, Tahran yönetiminin, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen mesaj alışverişini durdurduğunu duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN KAPATILDI

Lübnan konusunda talepler karşılanana kadar ABD ile görüşmeme kararı alan İran cephesinden ikinci bir hamle daha geldi.

Tahran'ın, savaş sürecinde dünya ekonomisinin yapı taşlarından biri olduğu daha da anlaşılan Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığı aktarıldı.

BAKAN FİDAN İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinde gelinen nokta ele alındı.