Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına 'Dorian' uyarısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karayipler bölgesinden ABD'nin güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasının sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça kasırganın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatten kaçınmaları uyarısı yapıldı.

"DUYURULARI TAKİP EDİN"

Bölgedeki Türk vatandaşlarına yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri tavsiyesinde bulunulan açıklamada, "Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya belirlenen telefon numaraları üzerinden Konsolosluk Çağrı Merkezine başvurmaları mümkündür." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ABD'den "+ 1 888 566 7656", diğer ülkelerden "+90 312 292 29 29" numaralarından ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.