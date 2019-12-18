taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8987
Euro
6.5665
Altın
1477.61
Borsa
110636.71
Gram Altın
280.192
Bitcoin
39327.3

Diyabakır'da elektrik trafosuna müdahale eden sorumsuzlar

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde, yetkisiz kişilerin müdahalesi yüzünden neredeyse her gün pano veya trafolarda yangın çıkıyor.

İHA | 18.12.2019 - 11:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde, kayıt dışı kullanımın yüzde 90’a dayandığı mahallede, her gün yüzlerce öğrencinin gidip geldiği sokaktaki elektrik panosunun kapağı duyarsız kişilerce, atan şalteri kaldırmak için kırıldı.

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA KIRILDI

Panonun yanı sıra bağlı olduğu trafoyu korumak, soğumasını sağlamak için atan şaltere yetkisiz kişilerin müdahale etmek için kilidini kırdığı panonun açık kalan kapağı, ölümcül tehlikelere davetiye çıkardı. Kendi çocuklarının dahi hayatını hiçe sayarak elektrik panosunun kapağını açık bırakan bu duyarsız kişilerin aksine neyse ki duyarlı vatandaşlar da vardı. Yapılan ihbar üzerine Dicle Elektrik ekipleri zaman geçirmeden müdahale ederek, asma kilidi kırık olan panonun kilidini yeniledi.

Çocuklarının hayatını bile hiçe sayıyorlar -1

HAYATİ TEHLİKELERE NEDEN OLABİLİR

Dicle Elektrik yetkilileri, özellikle de kayıt dışı tüketimin yüksek olduğu mahallelerde aşırı yüklenme nedeniyle sık sık şalterlerin attığına dikkat çekerek, “Şalterler panoları veya trafoları korumak için konulmuştur. Şalteri pano veya trafo soğumadan devreye almak, kalıcı arızalara hatta yangınlara yol açabilir. Özellikle de yetkisiz kişilerin kilit kırarak yaptığı müdahaleler hayati tehlikelere neden olabilir. Bu sebeple bu tür durumlarda mutlaka 186 numaralı çağrı merkezimizin aranması gerekir” dedi.

KIRILAN KİLİT SAYISI 30 BİNİN ÜZERİNDE

Yetkililer, bölge genelinde son 2 yılda sırf şalter kaldırmak için kırılan asma kilit sayısının 30 binin üzerinde, sadece Diyarbakır’da son 11 aylık rakamın ise 4 bin 478 olduğunu belirtirken olayın vahametine dikkat çekti.

Çocuklarının hayatını bile hiçe sayıyorlar -2

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı

Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı

141
Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

731
Dolar 5,90'ın üzerine çıktı

Dolar 5,90'ın üzerine çıktı

318
4 belediye başkanı görevden alındı

4 belediye başkanı görevden alındı

45
Nevşin Mengü'den yeni kararname için şeriat benzetmesi

Nevşin Mengü'den yeni kararname için şeriat benzetmesi

115
Gökhan Çıra'dan Terim'e: Sen mafya mısın

Gökhan Çıra'dan Terim'e: Sen mafya mısın

100
Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek

Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir