Diyabakır'da elektrik trafosuna müdahale eden sorumsuzlar

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde, kayıt dışı kullanımın yüzde 90’a dayandığı mahallede, her gün yüzlerce öğrencinin gidip geldiği sokaktaki elektrik panosunun kapağı duyarsız kişilerce, atan şalteri kaldırmak için kırıldı.

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA KIRILDI

Panonun yanı sıra bağlı olduğu trafoyu korumak, soğumasını sağlamak için atan şaltere yetkisiz kişilerin müdahale etmek için kilidini kırdığı panonun açık kalan kapağı, ölümcül tehlikelere davetiye çıkardı. Kendi çocuklarının dahi hayatını hiçe sayarak elektrik panosunun kapağını açık bırakan bu duyarsız kişilerin aksine neyse ki duyarlı vatandaşlar da vardı. Yapılan ihbar üzerine Dicle Elektrik ekipleri zaman geçirmeden müdahale ederek, asma kilidi kırık olan panonun kilidini yeniledi.

HAYATİ TEHLİKELERE NEDEN OLABİLİR

Dicle Elektrik yetkilileri, özellikle de kayıt dışı tüketimin yüksek olduğu mahallelerde aşırı yüklenme nedeniyle sık sık şalterlerin attığına dikkat çekerek, “Şalterler panoları veya trafoları korumak için konulmuştur. Şalteri pano veya trafo soğumadan devreye almak, kalıcı arızalara hatta yangınlara yol açabilir. Özellikle de yetkisiz kişilerin kilit kırarak yaptığı müdahaleler hayati tehlikelere neden olabilir. Bu sebeple bu tür durumlarda mutlaka 186 numaralı çağrı merkezimizin aranması gerekir” dedi.

KIRILAN KİLİT SAYISI 30 BİNİN ÜZERİNDE

Yetkililer, bölge genelinde son 2 yılda sırf şalter kaldırmak için kırılan asma kilit sayısının 30 binin üzerinde, sadece Diyarbakır’da son 11 aylık rakamın ise 4 bin 478 olduğunu belirtirken olayın vahametine dikkat çekti.