Diyanet, cami ve mescitlerde tabure ve sandalyede ima ile namaz kılanlar için yer ayrılması uygulamasını kaldırdı.

Hiçbir şekilde oturamayanlar, katlanabilir taburelerle safların arasında namaz kılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzasıyla 81 ilin müftülüğüne gönderilen genelgeyle, cami ve mescitlerde tabure ve sandalye ile namaz kılınması konusunda Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yeni kararı bildirildi.

Diyanet'ten camilerdeki namaz kılma şekline yorum VİDEO

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINI RAHATSIZ ETTİ"

Konuya ilişkin bir de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama geldi. Erbaş, "Camilerimizde saf düzeninin uygun bir şekilde oluşturulması, sandalye ve tabure üzerinde namaz kılan cemaatimize rehberlik yapmak için bu kararı aldık. Amacımız, cemaatimize doğru dini bilgi vermek ve ibadetlerini doğru bir şekilde yapmalarını sağlamaktır. Daha önce yapılan uygulamayla; rahatsız olan, ayakta duramayan ya da rükû ve secde edemeyen cemaatimiz için uygun yerlerde sandalye ve tabure üzerinde namazlarını kılmaları için yerler ayrılarak namaz kılmaları sağlandı. Fakat bu süre içerisinde camii adabına uygun olmayan görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler hem milletimizi rahatsız etti hem de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizleri rahatsız etti." dedi.

"BİRTAKIM DİNLERİN İBADETLERİ"

Oturarak namaz kılamayan kişiler için kurallar olduğunu hatırlatan Erbaş, "Doğru olanı kıyam da rükûuyla, secdesiyle namazın kılınması. Sağlıklı bir insan için olması gereken bu. Ancak ayakta duramıyorsa, oturarak kılması gerekir. Hatta oturarak da kılamıyorsa yan üstü yatarak ima ile namazını kılabilir. İslam dini kolaylık dinidir. Ama bunu saflardan ayrı bir yerde, ayrı bir bölüm oluşturarak; sandalye, tabure ya da yere sabitlenmiş birtakım oturaklarla yaptığınız zaman camiye uymayan, başka bir takım dinlerin ibadet alanlarını hatırlatan, ona benzeyen görüntüler ortaya çıkıyor. Buna engel olmamız gerekiyor. İlla oturarak ya da ayakta durarak namazına kılamıyorsa katlanabilir taburesini alacak vatandaşımız, herhangi bir safın arasına girecek. Ayrı bir yerde bir görüntü oluşturmadan safın arasında, saf düzenine uygun bir şekilde namazını kılmış olacak. Bu en doğru olanıdır. Öyle sanıyorum ki vatandaşlarımız bu rehberliğimizden çok memnun olacaktır." dedi.