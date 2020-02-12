taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0471
Euro
6.5806
Altın
1567.59
Borsa
120048.74
Gram Altın
305.161
Bitcoin
62440.62

Diyarbakır’a 4 yıl sonra kar yağdı

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürürken, 4 yılın ardından yağan kar vatandaşları sevindirdi.

İHA | 12.02.2020 - 21:36..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır’da 4 yıl aradan sonra etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışının gece boyunca devam etmesi beklenirken, kar bazı yerlerde trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar ise, 4 yıl aradan sonra yağan karın keyfini çıkardı.

Diyarbakır’a 4 yıl sonra kar yağdı

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise bölgede havanın kar yağışlı, yer yer karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edildiği, kuzey ve doğu kesimleri ile yükseklerinde kar yağışından dolayı çığ tehlikesi bulunduğu şeklinde uyarı yaptı.

Diyarbakır’a 4 yıl sonra kar yağdı

Diyarbakır’a 4 yıl sonra kar yağdı

İlginizi Çekebilir
Bazı illerde eğitime kar nedeniyle ara verildi
Olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yarın da birçok ilde okullar tatil edildi.
Erzurum'da dereler buz bağladı
Oltu'da çeşmeler soğuktan donarken, köy dereleri de buz tuttu.
Hakkari'de öğrenciler kar nedeniyle mahsur kaldı
Yüksekova'da 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için gittikleri Kandilli mezrasında, yolların karla kapanması nedeniyle mahsur kaldı.
Balıkesir'de ceza yazan polisi tehdit eden sürücü
Hatalı park nedeniyle ceza yazılan sürücü, babasıyla telefonda konuşup polis ekiplerine tehditler savurdu. Kadın sürücü, aracına binerken polise "Seninle çok pis uğraşacağım" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
508
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
179
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
487
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
161
Volkan Konak'ın vasiyeti
Volkan Konak'ın vasiyeti
1290
Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı
Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı
264
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
498
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir