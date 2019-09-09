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Diyarbakır'da saman yüklü kamyondan esrar çıktı

Saman yüklü bir kamyonda yapılan aramalar sonucunda, 663 kilogram esrar ele geçirildi.

İHA | 09.09.2019 - 16:05..
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Diyarbakır-Lice yolunda, şüphe üzerine saman yüklü bir kamyon durduruldu.

SAMAN ARASINA GİZLENMİŞ HALDE 663 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8  Eylül'de saman yüklü kamyonda dedektör köpekle arama yaptı.

Arama sonrasında samanların arasında gizlenmiş 663 kilogram kubar esrar yakalandı.

Diyarbakır'da saman yüklü kamyondan esrar çıktı

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak S.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceği kaydedildi.

Diyarbakır'da saman yüklü kamyondan esrar çıktı

Diyarbakır'da saman yüklü kamyondan esrar çıktı

Diyarbakır'da saman yüklü kamyondan esrar çıktı

Diyarbakır'da saman yüklü kamyondan esrar çıktı

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