İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde bir arama yaptı.
MİNİBÜS DURDURULDU
Kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında bir minibüs durduruldu. Aracın içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üstü ve bagajdaki eşyaları arandı.
Diyarbakır'da tereyağı kovasından esrar çıktı VİDEO
TEREYAĞI KOVASINDAN 1 KİLO ESRAR ÇIKTI
Şahsa ait donmuş tereyağı kovasında iki paket içerisinde 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.