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Diyarbakır'da tereyağı kovasından esrar çıktı

Şüpheli hareketler sergileyen kişinin üstü ve minibüsü incelendi. Yapılan araştırmalar sonrası tereyağ kovasında iki paket içerisinde 1 kilo esrar yakalandı.

AA | 15.08.2019 - 10:15..
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde bir arama yaptı.

MİNİBÜS DURDURULDU

Kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında bir minibüs durduruldu. Aracın içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üstü ve bagajdaki eşyaları arandı.

Diyarbakır'da tereyağı kovasından esrar çıktı

Diyarbakır'da tereyağı kovasından esrar çıktı VİDEO

TEREYAĞI KOVASINDAN 1 KİLO ESRAR ÇIKTI

Şahsa ait donmuş tereyağı kovasında iki paket içerisinde 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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