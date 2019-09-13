Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine, bir aile daha katıldı.

İstanbul'dan eşi ve çocuğuyla gelen 43 yaşındaki Fatma Bingöl, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemine katıldı. 5 çocuk annesi Bingöl, aslen Erzurumlu olduklarını, 5 yıldır oğlundan haber alamadıklarını söyledi.

"İŞ ARAMAYA GİDİYORUM" DİYEREK ÇIKTI

Oğlunun sabah, "İş aramaya gidiyorum." diyerek evden çıktığını, bir daha da dönmediğini ifade eden Bingöl, oğlunu aradıklarını ancak ona ulaşamadıklarını aktardı.

Diyarbakır'daki ailelerin oturma eylemi 11'inci gününde ViDEO

"ÇOCUKLARIMIZI DAĞA ÇIKARSINLAR DİYE BÜYÜTMÜYORUZ"

Oğlunun sahipsiz olmadığını ve sürekli onu aradığını dile getiren anne Bingöl, "Arnavutköy ilçesinde HDP binası var. Çocuğum oradan gönderildi. 9 yaşındayken çocuğumu Taksim'de eyleme, yürüyüşe götürmüşler. Çocukları yoldan çıkarmaya kimsenin hakkı yok. Çocuklarımızı dağa çıkarsınlar diye büyütmüyoruz. Çocuklarımızı ölüme göndermek istemiyoruz. Çocuklarımızın kimseye zarar vermesini istemiyoruz. Biz bunun için büyütmüyoruz çocuklarımızı. Kendi halinde kıt kanaat geçinen insanlarız. Kimseyle sorunumuz yok. Bir evladı kaybetmek çok zor. Çocuğumun askere zarar vermesini istemiyorum. Kimsenin yetkisi buna yok. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Artık bu kötülük ortadan kalksın. Artık kimse kimseyi öldürmesin. Evlatlarımız ölmesin. Evlatlarımızı ölsünler diye yetiştirmedik. Kimsenin hakkı yok çocuklarımızı bizden almaya." dedi.

"BENİM İÇİM YANIYOR, BAŞKASININ YANMASIN"

Baba Şevket Bingöl de oğlunun HDP tarafından kandırılıp, dağa kaçırıldığını belirtti. Partinin il binası önünden ayrılmayacağını dile getiren Bingöl, "Her HDP binasına gittiğimde 'dağdadır ama nerede olduğunu bilmiyoruz' diyorlar. Dağda olduğunu biliyorsun, nerede olduğunu da biliyorsun niye söylemiyorsun? Oğlum 14 yaşındaydı. Çocuğumu istiyorum. Her kim çocuğumu kandırdıysa, onların da cezasını çekmesini istiyorum. Cezasını devlet versin. Benim çocuğum gitmiş, başkasının çocuğu gitmesin. Bu adamlar tutuklansın. Benim içim yanıyor, başkasının yanmasın." ifadelerini kullandı.