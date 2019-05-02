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Diyarbakır'daki kavgada ateşlenen tüfekle 3 çocuk yaralandı

Lefkoşa ilçesinde akraba arasında çıkan kavgada ateşlenen tüfek, 3 çocuğu isabet etti.

DHA | 02.05.2019 - 14:33..
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Diyarbakır'ın Lefkoşe Caddesi'nde meydana gelen olayda, akraba olan 2 grup arasında kız isteme yüzünden çıkan tartışma çıktı.

3 ÇOCUK YARALANDI

Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinde çıkan saçmalar, sokakta bulunan 3 çocuğa isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak delil incelemesi yaptı.

KIZ İSTEME MESELESİ

Görgü tanığı Feride Esmer, olayın kız isteme meselesi yüzünden çıktığını iddia ederek, "Bir hafta önce kız istemeye geldiler, ağabeyim kızının yaşının küçük olduğunu ve kızının istemediği belirterek vermeyeceğini söyledi. Oğlunun da 3 yıl cezası var. Daha önce oğlu izne gelince, kapıya silah sıktı. Biz şikayetçi olmuştuk. Buraya gelip baskın yaptılar" dedi.

Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'daki kavgada ateşlenen tüfekle 3 çocuk yaralandı

Diyarbakır'daki kavgada ateşlenen tüfekle 3 çocuk yaralandı

Diyarbakır'daki kavgada ateşlenen tüfekle 3 çocuk yaralandı

Diyarbakır'daki kavgada ateşlenen tüfekle 3 çocuk yaralandı

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