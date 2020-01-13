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Diyarbakır'daki terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında bulunan ve gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

AA | 13.01.2020 - 11:36..
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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olan YPS'de faaliyet gösterdikleri, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın faili terörist ile hareket ettikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda yol kesme eylemlerine katıldıkları belirlenen 12 kişinin yakalanması için bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 zanlı yakalanırken, ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

8 ZANLI TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M, Ö.M, M.B, V.E, M.M, C.K, R.A. ve B.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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