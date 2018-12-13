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Diyarbakır'ın 3 ilçesine bağlı 21 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, sivillerin zarar görmemesi için bu 3 ilçeye bağlı 21 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DHA | 13.12.2018 - 09:10..
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Diyarbakır'ın 3 ilçesine bağlı 21 köyde sokağa çıkma yasağı

Lice, Kulp ve Silvan ilçelerine bağlı 21 köy ve bağlı mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili Diyarbakır Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

VALİLİKTEN DUYURU

"İlimiz Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan; Budak, Dallıca, Türeli, Tepe, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu Köyleri ile bağlı mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Çukurca, Akbulak, Demirli, Bayırköy, Düzce, Temren, Taşköprü, Güleç, İnkaya, Barın, Üçkuyu ve İnan Köyleri ile bağlı mezraları, Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere ve Dağcılar Köyleri ile bağlı mezralarında, 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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