Dizel araç satışları yine yüksek seviyede

Türkiye’deki 650 otomobil bayisinde gerçekleşen 3 milyon adetlik ikinci el araç satışının incelenmesiyle elde edilen verilere göre 2018 yılında dizel motorlu araçlar yüzde 64,5 pay ile en çok tercih edilen otomobiller oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KOMBİNASYON

Hem şanzıman hem motor tipi baz alındığında ise en çok tercih edilen kombinasyonu dizel motor + manuel şanzıman oluştururken, bu tip araçların toplam satış içindeki oranı da yüzde 42,3 oldu.

Toplam satışlar içinde karoser tercihinde de sedan modeller ise yüzde 42,3’lük pay ile üstünlüğünü korudu. Araştırmada, ikinci el otomobil satın alan kullanıcıların tercihini ağırlıklı olarak “dizel motor + manuel şanzıman + sedan karoser” kombininden yana kullandığı ortaya çıktı.

AZ YAKAN DİZEL ARAÇLAR

EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK BEYAZ

Araştırma ile Türkiye ikinci el pazarının adeta röntgenini çektiklerini dile getiren Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Bu araştırma ile sektörün tercihlerinin aslında hangi eğilimler doğrultusunda olduğunu net bir şekilde gözlemlemiş olduk. Ayrıca araştırma kapsamında ikinci elde satılan araçların yaklaşık yüzde 44,5’inin beyaz, yüzde 22,7’inin gri ve yüzde 15,5’inin de siyah renkte olduğunu tespit ettik” diye konuştu.