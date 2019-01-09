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DOB yeni yılda prömiyerlerle perde diyecek

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca birçok eserin Türkiye ve dünya prömiyeri yapılacak.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 12:19..
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Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce, yeni yılda aralarında "The Funtime of the Opera", "Ayşe Opereti", "Damdaki Kemancı", "Yunus Emre" ve "Dönülmez Akşamın Ufku" ve "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nın da yer aldığı birçok eserin prömiyeri gerçekleştirilecek.

YERLİ ESERLER DE SAHNELENECEK

DOB Genel Müdürü Murat Karahan, yaptığı açıklamada, yeni yılda sanatseverler için dopdolu bir program hazırladıklarını, klasiklerin yanı sıra yerli eserlere de önemli ölçüde yer verdiklerini söyledi.

PRÖMİYERLER YAPILACAK

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Samsun'daki sahnelerinde birçok eserin Türkiye ve dünya prömiyerinin yapılacağını bildiren Karahan, izleyiciyle buluşturacakları ilk iddialı yapımın Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) sergilenecek "The Funtime of the Opera" olduğunu belirtti.

DOB yeni yılda prömiyerlerle perde diyecek

"BÜYÜK BEĞENİ ALDIK"

Karahan, tadilat çalışmalarından ötürü Ankara'da sezonu bir ay geç açsalar da sezondaki eserlerle bu açığı kapatacaklarının altını çizerek, sezonu başlattıkları "Troya"nın büyük bir beğeniyle karşılandığına işaret etti.

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