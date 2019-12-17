Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervi

Türkiye, Doğu Akdeniz'de uzun zamandır sondaj faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlılıkla devam eden çalışmalar; Rumlar, Yunanistan ve tüm Avrupa tarafından tepkiyle karşılandı.

Türkiye'nin bölgedeki çalışmalarını sona erdirmesi istense de bölgede geri adım yok.

KKTC Enerji Bakanı, bölgedeki doğalgaz rezervlerine ilişkin önemli bir bilgi paylaştı.

ULAŞILMAMIŞ REZERV MİKTARI

Şimdiye kadar Doğu Akdeniz'de 107 trilyon feet küplük rezerve ulaşıldığını açıklayan KKTC Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Bu da şu demektir, ortada keşfedilmemiş, ulaşılmamış 3.9 katrilyon feet küplük bir rezerv var." dedi.

Doğu Akdeniz'deki petrol rezervi VİDEO

TÜRKİYE DENGE UNSURU

Bölgede Türkiyesiz bir adım atılamayacağına işaret eden Taçoy, "Birçok ülke bölgede konuşlanmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bölgede denge unsuru olması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Türkiye, bölgede denge unsuru olmazsa, bu Güney Doğu Akdeniz havzası bir Yunan gölüne dönecektir." dedi.

ORTAMI GEREN ANLAŞMALAR..

Kıbrıs Rum tarafının Doğu Akdeniz için yaptığı anlaşmalara da dikkat çeken Taçoy, "Rumların, İsrail'le Yunanistan ile yapmış olduğu anlaşmalar, bunu cazibe olarak gören Fransa ve İtalya'nın Kıbrıs adasına gerek askeri olarak gerekse ekonomik varlıklara sahip çıkmak için gelmeleri olayı çok daha farklı noktalara götürecektir ve ortamı gerecektir." diye konuştu.