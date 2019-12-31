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Doğu Perinçek: Çin, Uygur Türkleri'ne eğitim veriyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin'in Doğu Türkistan'daki kamplarda Uygur Türkleri'ne eğitim verdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 10:18..
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Doğu Perinçek: Çin, Uygur Türkleri'ne eğitim veriyor

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne karşı uyguladığı baskı ve zulüm politikası dünyada tepki çekiyor.

Çin ise her defasında kamplarda güzel eğitim verildiğini savunuyor.

"KÖY ENSTİTÜLERİ GİBİ"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bu iddiayı savundu. Perinçek kamplarla ilgili; "Yalan bunlar yalan. Baştan aşağı yalan. Nasıl Türkiye PKK'yı kesiyor diye  propagandalar var bu da onun gibi. Aynı bizim köy enstitüleri gibi meslek öğreten, Çince öğreten, eğitim yapan kamplar. " diye konuştu.

Doğu Perinçek: Çin, Uygur Türkleri'ne eğitim veriyor VİDEO

Doğu Perinçek: Çin, Uygur Türkleri'ne eğitim veriyor

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