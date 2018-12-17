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Doğu’da soğuğun hükmü sürüyor: Ardahan -16'yı gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı, Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 16 derece olarak ölçüldü.

İHA | 17.12.2018 - 11:15..
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde; Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan’da kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın, güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde kar yağışı etkili olacak.

GECE EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞI ARDAHAN'DA -16

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan’ın Göle ilçesinde 16, Ardahan merkezde 11, Erzurum ve Kars’ta 10, Ağrı’da 4, Iğdır’da 2 derece ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken’de 49, Kars Sarıkamış’ta 64, Erzincan Ergan’da 40 santimetre ölçüldü. Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Doğu’da soğuğun hükmü sürüyor: Ardahan -16'yı gördü

KARS VE ARDAHAN’DA SİS ETKİLİ OLDU

Kars ve Ardahan’da, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kars kent merkezinde, soğuk hava nedeniyle sis oluştu. Görüş mesafesinin önemli ölçüde düştüğü Kars’ta, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan kent merkezinde de yoğun sis oluştu. Özellikle, sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlarla, okula giden öğrenciler zor anlar yaşadı.

Yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle buzlanmanın yanı sıra, ağaçlarda kırağı oluştu.

Ağrı’da ise etkili olan sis nedeniyle, Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak yapılamadı.

Erzurum’da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle bina ve tarihi yapıların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

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