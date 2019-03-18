Dolandırıcılar 12 Alman'ın 30 milyon lira parasını aldı

Dolandırıcıların Almanya'da yaşayan ülke vatandaşlarını telefonla arayarak para istedikleri ihbarı üzerine, Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan araştırmada, 12 Alman'ın toplam 30 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi. Aramaların genellikle Antalya'dan yapıldığı belirlenirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde, 7 ilde önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu 28 kişi, operasyonda gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de Antalya'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.