Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

2019'un ilk işlem gününe 5.30 seviyelerinden başlayan dolar gece yarısından sonra sert yükselerek 5.70 seviyelerini gördü. Ardından tekrar düşmeye başlayan dolar 5.46 seviyerlerine geriledi.
EURO DA YÜKSELDİ
Güne 6.09 seviyesinden başlayan euro ise 6.43 seviyesine yükseldi. Sert yükselişin ardından tekrar düşen euro da 6.21 seviyerlerine geriledi.
BUGÜN AÇIKLANACAK
Türkiye aralık enflasyon verisi bugün açıklanacak. Kasımda yüzde 21.62 olan yıllık enflasyonun yüzde 20.60, aylık bazda ise yüzde1.44 düşen TÜFE'nin eksi 0.78 olması bekleniyor.