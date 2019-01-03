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Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Gece yarısı 5.70 seviyelerine fırlayan dolar, tekrar toparlanarak 5.46 seviyelerine geriledi.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 07:18..
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2019'un ilk işlem gününe 5.30 seviyelerinden başlayan dolar gece yarısından sonra sert yükselerek 5.70 seviyelerini gördü. Ardından tekrar düşmeye başlayan dolar 5.46 seviyerlerine geriledi.

EURO DA YÜKSELDİ

Güne 6.09 seviyesinden başlayan euro ise 6.43 seviyesine yükseldi. Sert yükselişin ardından tekrar düşen euro da 6.21 seviyerlerine geriledi.

BUGÜN AÇIKLANACAK

Türkiye aralık enflasyon verisi bugün açıklanacak. Kasımda yüzde 21.62 olan yıllık enflasyonun yüzde 20.60, aylık bazda ise yüzde1.44 düşen TÜFE'nin eksi 0.78 olması bekleniyor.

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

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