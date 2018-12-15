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Domuz avlarken kardeşini öldürdü

Ordu'da aç yaban domuzlarını avlarken dengesini kaybederek yere düşen bir adam, o esnada kardeşinin tüfeğinden çıkan kurşunla vuruldu.

İHA | 15.12.2018 - 08:52..
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Gölköy ilçesi Çatak Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, son günlerde aç kalan yaban domuzlarının yerleşim birimlerini tehdit etmesi üzerine bir grup avcı sürek avına çıktı.

Av sorasında grupta bulunan A. Erduvan dengesini kaybederek yere düştü.

MERMİ KARDEŞİNE İSABET ETTİ

Bu sırada A. Erduvan’ın tüfeğinden çıkan mermi kardeşi Bahtiyar Erduvan’a isabet etti.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Bahtiyar Erduvan kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Domuz avlarken kardeşini öldürdü

Domuz avlarken kardeşini öldürdü

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