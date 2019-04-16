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Domuz sandığı arkadaşını tüfekle vurdu

Birlikte domuz avına çıktığı arkadaşını öldüren şüpheli gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

DHA | 16.04.2019 - 13:41..
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Antalya Kaş'a bağlı Gökyazı Mahallesi'nde oturan 57 yaşındaki Recep Alkış, Belkonak Mahallesi Muhtarı olan arkadaşı 65 yaşındaki Ali A. ile dün gece domuz avına çıktı.

TÜFEKLE PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

Recep Alkış ve Ali A., mahallede buğday ve nohut ekili arazilere zarar veren domuzları öldürmek için ormanlık ve çalılık alana girdi. Bu sırada Ali A., çalılıktaki kıpırtıyı domuz sanarak tüfekle peş peşe ateş açtı. Domuzu öldürdüğünü düşünerek çalılıkları kontrol eden Ali A., ava çıktığı arkadaşı Recep Alkış'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Domuz sandığı arkadaşını tüfekle vurdu

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Ali A. hemen 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Recep Alkış'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Recep Alkış hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Domuz sandığı arkadaşını tüfekle vurdu

 

Evli ve 2 çocuk babası Recep Alkış'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Arkadaşını vuran Ali A. ise gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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