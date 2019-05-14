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Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi.

AA | 14.05.2019 - 07:05..
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Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

asd

ABD Başkanı Donald Trump Ramazan şerefine Beyaz Saray'da Müslümanlara iftar yemeği verdi. Beyaz Saray'daki iftara, Müslüman ülkelerin başkent Washington'da görevli diplomatik temsilcileri katılırken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da iftarda yer aldı.

Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

"BENİM İÇİN ONURDUR"

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Trump, Ramazan ayının tüm Müslümanlar için önemli bir birleştirici değer olduğunu ifade etti.

Trump, "Tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını kutladığı bu özel zaman diliminde, bu iftar yemeğine Beyaz Saray'da ev sahipliği yapmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

ABD'nin önceki başkanları Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama döneminde olmak üzere 2016'ya kadar yaklaşık 20 yıl süresince Beyaz Saray'da geleneksel iftar programları düzenleniyordu.

TRUMP'IN İKİNCİ İFTARI

Trump, görevinin ilk aylarında Müslümanlara vize yasağı gibi adımlarıyla hem ABD'de hem de uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti.

Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'da göreve başlayan ve ilk yılında iftar düzenlemeyen Trump, başkan olarak Beyaz Saray'daki ilk iftarını geçen yıl vermişti.

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