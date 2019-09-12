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Dorian'ın vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi halen kayıp

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası sonrası, 2 bin 500 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

AA | 12.09.2019 - 06:22..
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Dorian kasırgasının geçen hafta 5. kategoride vurduğu Bahamalar'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bahamalar Acil Hizmetler Birimi, kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişiden halen haber alınamadığını açıkladı.

Dorian'ın vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi halen kayıp

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini açıklamıştı ancak çok sayıda kişiden halen haber alınamadığı için ölü sayısın yükselmesinden endişe duyuluyor.

Dorian'ın vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi halen kayıp

2 BİN 500 KİŞİ KAYIP

Haber alınamayan 2 bin 500 kişiden bazılarının barınaklarda olabileceği ve kontrollerin tamamlanmasının ardından sayının düşebileceği de belirtiliyor.

7 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR

Yetkililer, kasırganın en fazla etkili olduğu iki adadan şimdiye kadar 5 bin kişinin tahliye edildiğini, yaklaşık 7 bin kişinin ise tahliye edilmeyi beklediğini bildirdi.

Dorian'ın vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi halen kayıp

BÖLGEYİ VURAN EN BÜYÜK KASIRGA

Öte yandan Bahamalar'a hasar tespit için ekip gönderen Birleşmiş Milletler de 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

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