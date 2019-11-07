Dört kardeşin cenazelerini henüz alan olmadı

2

Otizmli çocuklardan rahatsız olan normal (!) insanları konuşalım mı

“Veliler, otizmli çocukları yuhaladı!” cümlesinden sonra yazmadan edemedim! Normal (!) insanların, otizmli çocuklardan neden bu kadar rahatsız olduğunu aklım da, içim de almıyor çünkü!