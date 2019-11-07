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Dört kardeşin cenazelerini henüz alan olmadı

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor.

DHA | 07.11.2019 - 14:26..
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İstanbul'un Fatih ilçesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında oturan 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in, önceki gece cansız bedenleri bulunmuştu.

Kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dört kardeşin cenazelerini henüz alan olmadı

YAKINLARINA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Otopsi işlemleri dün sabah saatlerinde tamamlanan ve kanlarında siyanür tespit edilen kardeşlerin, birinci derece yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor. Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin'in cenazelerini alan kimse olmadığı için cenazeler, Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor.

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