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Drift yapan sürücülere ceza

Çorum'da, otomobilleriyle drift yapan sürücülere 5 bin 10 lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

İHA | 14.11.2018 - 16:08..
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, trafik kazalarının önlenmesi, kurallarına uyma düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması, denetim yoluyla sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kent genelindeki 59 noktada bulunan 180 kamerayla asayiş ve trafik denetimini sürdüren ekipler, özellikle emniyet kemeri kullanımı ile kırmızı ışık, cep telefonu ve kask kullanım, çift sıra park, yaya yolu park ihlalleri ve drift yapan araçlara yönelik Karayolları Trafik Kanunu'ndaki ilgili hükümler doğrultusunda yasal işlem gerçekleştiriyor.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Bu kapsamda trafik ekipleri, KGYS kameralarından drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüleri tespit etti.
Sürücülere 5 bin 10 lira idari para cezası uygulayan polis, şoförlerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el kondu, aracıları da 2 ay trafikten men etti.

Drift yapan sürücülere ceza VİDEO

BİN 123 SÜRÜCÜYE YASAL İŞLEM

Öte yandan, bu yıl içinde drone ve KGYS'nin yanı sıra ekipler tarafından kuralları ihlal ettikleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri ve saygısız araç kullandıkları tespit edilen bin 123 sürücü hakkında yasal işlem uygulandı.

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