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Düğünlerde terör örgütü propagandası yapanlara operasyon

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA | 07.01.2019 - 18:49..
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İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki düğün törenlerinde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlının, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.

Düğünlerde terör örgütü propagandası yapanlara operasyon

DİĞER ZANLILAR ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şüphelilerden Mehmet Y. ile Alican T. çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Viranşehir ilçesinde 3 gün önce düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramada uzun namlulu silah, 9 cep telefonu ve 3 bilgisayar ile bazı evraka el konulmuştu.

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