Dünya basınından ana başlıklar

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Trump ile ABD Kongresi’nin kıdemli Demokrat üyeleri arasında, hükümetin açılmasına ilişkin yapılan müzakere sonuçsuz kalması, krizin ilanına az kaldı başlığıyla WSJ’ın manşetinden verildi. Gazetenin gündemindei diğer konularsa ABD piyasalarında devam eden dalgalanma ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki görüşme oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

NYT’ın manşetini, Trump’ın Meksika duvarı inşası için Demokratlarla Kongre liderleriyle yaptığı görüşmeyi "Hoşça kalın" diyerek terk etmesi oluşturdu. Ana sayfadan verilen diğer bir başlık ise, ABD Başkanı’nın Oval Ofis konuşmasının ardından "Sınır güvenliği konusunda anlaşma olmazsa, ulusal acil durum ilan etme hakkım var" demesiydi.

ABD – FINANCIAL TIMES

ABD'li şirket Tesla'nın ilk ülke dışı fabrikasını Çin'de açmasının ardından Elon Musk’ın, Çin Başbakanı Li Keqiang ile Çin ve ABD ilişkilerini konu alan bir görüşme sonrasında Li’nin verdiği olumlu mesaj, gazetenin gündemindeydi.

FRANSA – LIBERATION

Macron’un, 2 aydır devam eden Sarı Yelekliler protestolarını yatıştırmaya yönelik kurduğu yerel komisyonda başkan olarak görevlendirdiği eski ekoloji bakanı Chantal Jouanno'nun istifası sonrası içine düştüğü zor durumu ana sayfadan paylaşan Fransız gazete, ABD hükümet krizine de geniş yer ayırdı.

İNGİLTERE – THE TIMES

The Times İngiliz Avam Kamarası’nın haftaya parlamentoda yapılacak oylamada Brexit anlaşmasının reddedilmesi halinde ülkenin AB’den ayrılma süreciyle ilgili alternatif planının ne olduğunu açıklama süresini 21 günden üç güne indirmesini, hükümete Brexit darbesi yaklaşımıyla gündeme getirdi.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiliz parlamentosunun Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının gelecek hafta yapılacak oylamada reddedilmesi halinde hükümetin izleyeceği yolu parlamentoya bildirmesi için 3 gün süre tanıyan teklifi kabul etmesi, The Guardian’ın da ana sayfasında yer aldı.

İRAN – IRAN DAILY

İran İslam devrimi ile ilgili bir yıldönümünde konuşan dini lider Hamaney’in, ABD'nin dış politikasını belirleyen yetkililerin İran'a yaklaşımının 'akıldışı' olduğuna ve Amerikalıların yenilgiye uğrayacağına yönelik sözleri, İran gazetesinin ana asyfasından verildi. Trump’ın Senato’da Demokratlarla uzlaşmaı reddederek toplantıyı terk etmesi de öne çıkan diğer bir konu oldu.