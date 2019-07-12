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Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı

Dün gece itibarıyla mikro blog sitesi Twitter'da birçok bölgede erişim sorunları rapor edildi.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 09:44..
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Dün akşam saatlerinde Twitter'da dünya genelinde bir erişim problemi yaşandı. Saat 21:00 itibarıyla başlayan sorun yaklaşık 2 saat sürdükten sonra erişim normale döndü.

Ülkemizdeki kullanıcıları da etkileyen global sorun şu anda tamamen çözülmüş olsa da aşağıdaki haritada sorunun bazı Avrupa ülkelerinde ve özellikle Japonya'da devam ettiğini gösteriyor.

twitter

TWITTER'DAN PAYLAŞIM

Twitter, söz konusu erişim probleminin giderilmesinin ardından resmi Twitter hesabından, ''Bizi özlediniz mi?'' tweetini paylaşarak sorunun giderildiğine vurgu yaptı.

twitter

Şu anda Twitter'ın hem web sitesinde hem de mobil uygulamarında herhangi bir erişim sorunu bulunmuyor.

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