Dünya için giderek büyüyen yeni tehdit: Dijital terör

Rusya'nın Ufa kentindeki uluslararası güvenlik konulu toplantıda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Yuriy Koyko, teknolojide yaşanan hızlı gelişimin, terör örgütlerine sunduğu imkanlara dikkat çekti.

"30 BİN TERÖR ÖRGÜTÜ SİTESİ VAR"

Gelişen teknoloji sayesinde terör örgütlerinin üye kazanma, maddi yardım toplama, hackleme faaliyetleri ve diğer siber suçlar için interneti daha aktif şekilde kaydeden Koyko, "İnternet, çeşitli aşırılık yanlısı gruplarının dağılmış güçlerini ve kaynaklarını kontrol etmesi için ana mekanizma haline geldi. Günümüzde yaklaşık 30 bin örgüt sitesi var" dedi.

"DİJİTAL TERÖR ÇAĞI YAKLAŞTI"

Bunun teknolojik ve dijital terör çağının yaklaştığı çıkarımında bulunmaya imkan tanıdığını anlatan Koyko, yakın gelecekte bu tür terörün sonuçları bakımından kitle imha silahlarıyla kıyaslanabileceğini vurguladı.

Rus yetkili, teröristlerin nükleer, kimyasal ve biyolojik silah bileşenleri üretimiyle ilgili verilere ulaşma çabalarının durmak bilmeksizin devam ettiğini sözlerine ekledi.