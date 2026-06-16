Dünya Kupası maçında spiker krizi: 4 dakika boyunca takımları karıştırdı!
İran-Yeni Zelanda maçını anlatan spiker, ilk dakikalarda iki takımı birbirine karıştırdı. Yaklaşık 4 dakika süren bu hata, Los Angeles'ta 2-2 biten karşılaşmanın en çok konuşulan anı oldu.
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Dünya Kupası G Grubu'nda bugün TSİ saat 4.00'te oynanan İran-Yeni Zelanda maçında, dikkat çekici anlar yaşandı.
Karşılaşmayı anlatan spiker, mücadelenin açılış dakikalarında iki takımı yaklaşık 4 dakika boyunca birbirine karıştırdı.
SPİKER TAKIMLARI BİRBİRİNE KARIŞTIRDI
Bu süre boyunca İran'ın geliştirdiği ataklar, Yeni Zelanda hücumu olarak aktarıldı.
Yeni Zelanda'nın bulduğu pozisyonlar ise İran atağı diye anlatıldı.
Ters giden anlatım, ekran başındaki futbolseverlerin gözünden kaçmadı.
4 DAKİKA BOYUNCA YANLIŞ ANLATTI
İlk bölümdeki yanlış anlatım, ekran başında şaşkınlık yarattı ve sosyal medyada gündem oldu.
Karışıklık, İran'ın yıldız ismi Mehdi Taremi'nin ekrana gelmesiyle son buldu.
Los Angeles'ta oynanan mücadelede ise İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi