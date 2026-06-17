Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımlar

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'na, İngiliz ekibi Liverpool ve Alman kulübü Bayern Münih, üçer kaptan gönderdi.

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayan 2 futbolcusundan Leandro Bacuna, Curaçao Milli Takımı'nın, Ryan Mendes ise Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak turnuvada ilk maçlarına çıktı.

BAYERN'DEN 3 KAPTAN

Alman ekibi Bayern Münih'in 3 futbolcusuna, 2026 Dünya Kupası'nda milli takımlarında kaptanlık görevi verildi.

Bayern Münih'in Kanadalı oyuncusu Alphonso Davies, Alman defans oyuncusu Joshua Kimmich ve İngiliz golcü futbolcusu Harry Kane, Dünya Kupası'nda kaptanlık yapıyor.

LIVERPOOL'DAN 3 KAPTAN

İngiliz kulübü Liverpool'dan da 3 futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda takımlarında kaptan olarak sahaya çıkıyor.

Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, Mısırlı golcü futbolcusu Mohamed Salah ve İskoç defans oyuncusu Andy Robertson, turnuvada kaptanlık görevini yürütüyor.

IĞDIR FK'DAN 2 KAPTAN

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nın milli takımlarında kaptanlık yapan futbolcuları, ilk maçlarına çıktı

Iğdır FK'da forma giyen Leandro Bacuna, Curaçao Milli Takımı'nın, Ryan Mendes ise Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak 2026 Dünya Kupası'nda sahaya çıktı.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu Bacuna, Dünya Kupası'na ilk kez katılan ve turnuvada şimdiye kadar mücadele eden en küçük ülke olan Curaçao'nın E Grubu'nda Almanya ile oynadığı mücadelede takımına kaptanlık yaptı.

Yaklaşık 160 bin nüfusa sahip Karayip ülkesi, gol sevinçi yaşadıkları Almanlara 7-1 mağlup oldular.

Kariyerini Iğdır FK'de sürdüren 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında turnuvada ilk kez boy gösteren Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahada yer aldı.

Yeşil Burun Adaları, İspanya ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'ndaki ilk puanını aldı.