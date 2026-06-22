Dünya Kupası'nda dün akşam yaşananlar: Sürprizler peş peşe geldi!

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, ikinci hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor.

TSİ 19.00'da oynanan müsabakada İspanya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, İspanya'nın 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

"Matadorlar"a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lamine Yamal, 21 ve 24. dakikalarda Oyarzabal ile 49. dakikada kendi kalesine Tambakti kaydetti.

Bu skorun ardından İspanya, H Grubu'ndaki puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğunda yer aldı. Suudi Arabistan ise 1 puanla dördüncü basamakta yer buldu.

BELÇİKA İLE İRAN YENİŞEMEDİ

Dünya Kupası'nda gecenin bir diğer maçında Belçika ile İran, TSİ 22.00'de kozlarını paylaştı.

Inglewood'daki SoFi Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı gibi 0-0 sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Belçika'da Ngoy, 66. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından 2 puanda bulunan İran ikinci, aynı puandaki Belçika ise üçüncü sırada yer aldı.

YEŞİL BURUN ADALARI BU KEZ DE URUGUAY'DAN PUAN ALDI

Dünya Kupası H Grubu'nda ise Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, TSİ 01.00'de karşı karşıya geldi. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Uruguay'ın gollerini 44. dakikada Araujo ve 45+6. dakikada Cabobbio kaydetti. Yeşil Burun Adaları'nın sayıları ise 21. dakikada Lenini ile 61. dakikada Varela'dan geldi.

Bu skorla birlikte 2 puandaki Uruguay ikinci, aynı puandaki Yeşil Burum Adaları ise üçüncü sırada yer buldu.

MISIR'I SALAH TAŞIDI

Dünya Kupası G Grubu'nda Yeni Zelanda ile Mısır, TSİ 04.00'te karşı karşıya geldi.

Vancouver'daki BC Place'te oynanan karşılaşma, Mısır'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ziko, 67. dakikada Salah ve 82. dakikada Trezeguet kaydetti.

Salah, Trezeguet'nin golünde asisti yapan isim oldu. Yeni Zelanda'nın tek sayısı ise 15'te Surman'dan geldi.

Bu skorun ardından grupta puanını 4'e yükselten Mısır, liderlik koltuğunda yer aldı. 1 puandaki Yeni Zelanda ise dördüncü sırada yer buldu.