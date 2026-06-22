Dünya Kupası’ndaki her maça aynı formayla çıkıyorlar: İşte sebebi

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden Gana Milli Takımı gündeme oturdu.

L Grubu’nda İngiltere, Hırvatistan ve Panama gibi güçlü rakiplerle mücadele eden Afrika temsilcisinin, maddi imkansızlıklar nedeniyle uyguladığı tasarruf tedbiri futbolseverleri şaşırttı.

Her maç aynı forma

Takımın, her maç için yeni formalar kullanmak yerine aynı setle turnuvayı tamamlamaya çalıştığı iddia edildi.

Oyuncuların her karşılaşmanın ardından formalarını yıkatarak bir sonraki maçta tekrar giydiği öne sürüldü.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Dünya Kupası gibi dev bir organizasyonda profesyonel takımların her maç farklı veya yeni formalarla sahaya çıkması alışıldık bir durum.

Bu nedenle Gana'nın bu tercihi sosyal medyada hızla yayıldı. Bazıları zorlu ekonomik şartlarda bu tutumu bir tasarruf örneği ve fedakarlık olarak değerlendirdi.

Bir kesim ise Dünya Kupası seviyesindeki bir milli takımın bu kadar kısıtlı imkanlarla sahaya çıkmasının, futbolun günümüzdeki mali yapısı içinde oldukça sıra dışı ve şaşırtıcı olduğunu savundu.

Tüm bu tartışmaların odağındaki Gana Milli Takımı ise saha içindeki konsantrasyonunu bozmadan yoluna devam ediyor.

Maddi zorlukların gölgesinde kalsa da, Afrika temsilcisi güçlü rakipleri karşısında Dünya Kupası hayalini sürdürebilmek adına mücadelesini var gücüyle sürdürüyor.