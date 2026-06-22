Dünya Kupası'ndaki son golümüzü 24 yıl önce attık!

A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yarattı...

Milliler, önce Avustralya'ya ardından da Paraguay'a kaybederek Dünya Kupası'na veda etti.

Son maçını 26 Haziran sabahı ABD ile oynayacak olan ay-yıldızlılar, bu mücadele sonrasında ülkemize geri dönecek.

HAYAL KIRIKLIĞIYLA DÖNÜYORUZ

Kupadan elenmemizin hayal kırıklığı sürerken şu ana kadar gol bile atamamış olmamız, tartışmalara neden oldu.

Bir yanda Dünya Kupası performansımız tartışılırken diğer yandan tarihler bizi, bir kez daha 24 yıl öncesine götürdü.

Ülkemiz adına 24 yıl önceki Dünya Kupası'ndaki son golün sahibi hala İlhan Mansız...

24 YIL ÖNCE BUGÜN SON GOLÜMÜZÜ İLHAN MANSIZ ATMIŞTI

Mansız, golünü 24 yıl önce bugün, 2002 Dünya Kupasında Senegal’e atmıştı.

O dönem yürürlükte olan 'Altın Gol' kuralı sayesinde Senegal'i mağlup edip, yarı finalde Brezilya'nın rakibi olmuştuk.