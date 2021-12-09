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    1 Azerbaycan askeri, Ermenistan saldırısında şehit oldu

    Mevzilerin olduğu noktaya açılan ateş neticesinde Azerbaycan askeri Asıf Aliyev, Kelbecer cephesinde şehit oldu. Ordunun müdahalesi, Ermenistan saldırısını durdurdu.
    • AA
    • 09.12.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 09:48
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    1 Azerbaycan askeri, Ermenistan saldırısında şehit oldu

    Kardeş ülke Azerbaycan'ın, Ermenistan saldırılarıyla mücadelesi devam ediyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece yine ateş açtığını açıkladı.

    Bakanlık, açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

    1 ASKER ŞEHİT OLDU

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı. Gece yapılan saldırıda, Azerbaycan askeri Asıf Aliyev şehit oldu.

    SALDIRI DURDURULDU

    Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu. Bakanlık, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.

    1 Azerbaycan askeri, Ermenistan saldırısında şehit oldu #1

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