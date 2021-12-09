1 Azerbaycan askeri, Ermenistan saldırısında şehit oldu

Mevzilerin olduğu noktaya açılan ateş neticesinde Azerbaycan askeri Asıf Aliyev, Kelbecer cephesinde şehit oldu. Ordunun müdahalesi, Ermenistan saldırısını durdurdu.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın, Ermenistan saldırılarıyla mücadelesi devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece yine ateş açtığını açıkladı.

Bakanlık, açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı. Gece yapılan saldırıda, Azerbaycan askeri Asıf Aliyev şehit oldu.

SALDIRI DURDURULDU

Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu. Bakanlık, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.