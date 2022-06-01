İsveçli 103 yaşındaki kadın, uçaktan paraşütle atlayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

İsveç'te yaşayan 103 yaşındaki Rut Larsson, Guinness rekortmeni oldu.

İsveçli yaşlı kadın, bindiği uçaktan metrelerce yüksekten ikili atlayış yaparak havada süzüldü.

103 yaşındaki İsveçli kadın, paraşütle atlayarak rekor kırdı - VİDEO

"Tandem paraşütle atlayış yapan en yaşlı kişi"

Yaşlı kadın, İsveç'in Motala kentindeki uçuşunu tamamladığında, yerde onu çocukları, torunları ve arkadaşları karşıladı.

Guinnes yetkilileri de alandaydı.

Rut Larson, "Dünyanın tandem paraşütle atlayış yapan en yaşlı kişisi" unvanını kazandı.

Larson, daha önce bir ABD'liye ait olan rekoru gün farkıyla kırdı.