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    11 Eylül terör saldırılarının belgeleri halka açılacak

    ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili FBI soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesini imazaladı.
    • AA
    • 04.09.2021 - 05:10
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    11 Eylül terör saldırılarının belgeleri halka açılacak

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, imzaladığı kararname ile Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili federal kurumlara 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı verdi.

    ŞEFFAFLIK SÖZÜ VERMİŞTİ

    Seçim sürecinde halka bu yönde şeffaflık sözü verdiğini hatırlatan Biden, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının 20. yıl dönümünde bu sözünü yerine getirdiğini belirtti.

    11 Eylül terör saldırılarının belgeleri halka açılacak #1

    GİZLİ BELGELER, 6 AY İÇİNDE KAMUOYUNA AÇILACAK

    Biden, FBI'ın 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yapmış olduğu soruşturmaları kapsayan ve bugüne dek gizli olan belgelerin 6 ay içinde kamuoyuna açılması yönünde talimat verdiğini kaydetti.

    11 Eylül terör saldırılarının belgeleri halka açılacak #2

    11 EYLÜL KURBANLARI İÇİN ADIM ATMAMAKLA ELEŞTİRİLDİ

    Amerikan kamuoyunda Biden'ın 11 Eylül kurbanlarına yönelik herhangi bir adım atmadığı gerekçesiyle son dönemde eleştiriler yükseliyordu.

    11 Eylül terör saldırılarının belgeleri halka açılacak #3

    11 EYLÜL SALDIRILARI

    ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

    11 Eylül terör saldırılarının belgeleri halka açılacak #4

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